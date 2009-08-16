Украинский теннисист выиграл первый в карьере турнир
21:35, 16 августа 2009Спорт
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Марченко получит 7,2 тысячи долларов
Украинский теннисист Илья МАРЧЕНКО выиграл первый в карьере турнир серии «Челленджер», завоевав титул в Стамбуле.
В воскресном финале 21-летний И.МАРЧЕНКО, 202-я ракетка мира, со счетом 6:4, 6:4 переиграл немца Флориана МАЙЕРА.
За победу И.МАРЧЕНКО получит 7,2 тысячи долларов призовых и 75 рейтинговых баллов.
Ранее он дважды доходил до финалов «Челленджеров». В прошлом месяце Илья потерпел поражение в решающем матче турнира в Пензе, уступив представителю Казахстана Михаилу КУКУШКИНУ.
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