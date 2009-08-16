МЮ начал защиту титула с победы

Чемпион Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" начал защиту титула с победы над "Бирмингемом", который в этом сезоне вернулся в Премьер-лигу.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, гол забил Уэйн Руни. Подопечные Алекса Фергюсона создали множество моментов у ворот арендованного у "Манчестер Сити" Джо Харта, упустил шанс открыть счет своим мячам за "МЮ" и Майкл Оуэн. Бирмингемцы, в свою очередь, могли наказать соперника за расточительность, но манкунианцев выручил голкипер Бен Фостер.

Первый тур Премьер-лиги завершает в воскресенье матч в Лондоне между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

РИА Новости