Украина примет чемпионат Европы по новусу

В августе этого года Украина впервые будет принимать чемпионат Европы по новусу (морскому бильярду).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Как отметил директор Департамента физического воспитания и неолимпийских видов спорта Минспорта Александр АРТЕМЬЕВ, “у этого вида спорта большие перспективы для развития. Украина является своеобразным модератором новых видов спорта, среди которых и так называемый морской бильярд, – новус. В 2008 году он внесен в перечень видов спорта, временно, сроком на 2 года, признанных в нашей стране».

Международные соревнования, которые состоятся 15-16 августа в Пуще-Водице, соберут свыше ста спортсменов из Беларуси, Эстонии, Латвии, Германии, России и Украины.

А.АРТЕМЬЕВ отметил, что у новуса большие перспективы для развития в Украине и мире. Этот вид спорта доступен людям разного возраста, быстро приобретает популярность благодаря доступности.

Самым молодым участникам ІV чемпионата Европы, по словам президента Федерации новуса Украины Ивана ЛИСОВЕНКО, 17 лет. Это представители Украины и Эстонии. Самому старшему спортсмену – 80 лет, он будет представлять Эстонию.

За чемпионский титул впервые будут соревноваться также спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата и спортсмены с недостатками слуха.

Чемпионаты Европы по новусу проходят дважды в год. Ранее соревнования такого уровня проходили в Латвии и Эстонии.