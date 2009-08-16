Результаты 1-го тура английской Премьер-лиги
00:02, 16 августа 2009Спорт
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Челси начинает и выигрывает
Завершились сегодняшние матчи 1-го тура английской Премьер-лиги
Челси - Халл Сити 2:1 (Дрогба 37, 90+2 - Хант 27)
Астон Вилла - Уиган 0:2 (Мартинес 31 - Кумас 56)
Сток Сити - Бернли 2:0 (Шоукросс 19, Джордан 33 автогол)
Болтон - Сандерленд 0:1 (Бент 5)
Портсмут - Фулхэм 0:1 (Замора 13)
Блэкберн - Манчестер Сити 0:2 (Адебайор 3, Айрленд 90+2)
Вулверхэмптон - Вест Хэм 0:2 (Ноубл 22, Апсон 69)
Эвертон - Арсенал 1:6 (Саа 90+2 - Денилсон 26, Вермален 37, Галлас 41, Фабрегас 48, 70, Эдуардо 89)
Завтра тур завершат МЮ - Бирмингем и Тоттенхэм - Ливерпуль.
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