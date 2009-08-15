Результаты 1/16 Кубка Украины по футболу

22:51, 15 августа 2009
Спорт
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Ворскла драматично вылетает

Завершились матчи 1/16 Кубка Украины по футболу. Победители проходят в 1/8.

ФК Полтава - Феникс-Ильичевец 0:2

Сталь (Днепродзержинск) - Таврия 0:4

Шахтер (Свердловск) - Ильичевец 1:3

Николаев - Крымтеплица 0:1

Закарпатье - Днепр 2:3

Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) - Металлург Д 1:1 (по пенальти 2:4)

ФК Харьков - Карпаты 1:5

Энергетик (Бурштин) - Металлист 0:1

Еднисть (Плиски) - Нива (Тернополь) 2:1

Арсенал - Динамо 1:2

Сталь (Алчевск) - Черноморец 1:0

ЦСКА - Оболонь 3:3 (по пенальти 2:4)

Днестр - Шахтер 1:6

ПФК Александрия - Волынь 2:3

Кривбасс - Заря 5:0

Ворскла - Металлург З 2:3. Металлург сравнял счет за три минуты до конца игры и вышел вперед в дополнительное время.

 

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