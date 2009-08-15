Результаты 1/16 Кубка Украины по футболу

Ворскла драматично вылетает

Завершились матчи 1/16 Кубка Украины по футболу. Победители проходят в 1/8. ФК Полтава - Феникс-Ильичевец 0:2 Сталь (Днепродзержинск) - Таврия 0:4 Шахтер (Свердловск) - Ильичевец 1:3 Николаев - Крымтеплица 0:1 Закарпатье - Днепр 2:3 Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) - Металлург Д 1:1 (по пенальти 2:4) ФК Харьков - Карпаты 1:5 Энергетик (Бурштин) - Металлист 0:1 Еднисть (Плиски) - Нива (Тернополь) 2:1 Арсенал - Динамо 1:2 Сталь (Алчевск) - Черноморец 1:0 ЦСКА - Оболонь 3:3 (по пенальти 2:4) Днестр - Шахтер 1:6 ПФК Александрия - Волынь 2:3 Кривбасс - Заря 5:0 Ворскла - Металлург З 2:3. Металлург сравнял счет за три минуты до конца игры и вышел вперед в дополнительное время.

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