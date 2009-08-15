Результаты 1/16 Кубка Украины по футболу
22:51, 15 августа 2009Спорт
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Ворскла драматично вылетает
Завершились матчи 1/16 Кубка Украины по футболу. Победители проходят в 1/8.
ФК Полтава - Феникс-Ильичевец 0:2
Сталь (Днепродзержинск) - Таврия 0:4
Шахтер (Свердловск) - Ильичевец 1:3
Николаев - Крымтеплица 0:1
Закарпатье - Днепр 2:3
Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) - Металлург Д 1:1 (по пенальти 2:4)
ФК Харьков - Карпаты 1:5
Энергетик (Бурштин) - Металлист 0:1
Еднисть (Плиски) - Нива (Тернополь) 2:1
Арсенал - Динамо 1:2
Сталь (Алчевск) - Черноморец 1:0
ЦСКА - Оболонь 3:3 (по пенальти 2:4)
Днестр - Шахтер 1:6
ПФК Александрия - Волынь 2:3
Кривбасс - Заря 5:0
Ворскла - Металлург З 2:3. Металлург сравнял счет за три минуты до конца игры и вышел вперед в дополнительное время.
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