Сегодня в Берлине торжественно открылся чемпионат мира по легкой атлетике.

В торжественной церемонии приняли участие президент Германии Хорст КЕЛЕР и канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ. Почетные гости появились в VIP-ложе Олимпийского стадиона Берлина в сопровождении президента Международной ассоциации легкой атлетики Ламина ДИАКА, а также председателя Международного олимпийского комитета Жака РОГГЕ.

Сама церемония состояла из парада 202 знаменосцев – по количеству стран-участниц чемпионата. Согласно с заявками, в турнире примут участие 2101 спортсмен из 202 стран, которые разыграют 47 комплектов наград.

Как собщает ZIK, украинская сборная прибыла в Берлин 13 августа и почти в полном составе поселилась в гостинице «Эстрель». К сожалению, из-за травм не смогут выступить на чемпионате мира Наталия СЕМЕНОВА (метание диска) и Елизавета БРЫЗГИНА (бег на 200 м), а Наталию ПИГИДУ в эстафете 4 по 400 м заменит Юлия ОЛИШЕВСКАЯ.

Вместе со спортсменами в Берлин приехало и значительное количество тренеров. В частности, кроме тренеров по видам легкой атлетики, каждого претендента на выход в финал сопровождает личный наставник. Также впервые в составе украинской сборной на мировой форум поехали сразу два врача и три массажиста.