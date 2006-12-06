Нападающий ФК «Динамо» выбросился с 8-го этажа

Вчера похоронили Дмитрия Ламзина – нападющего и лидера юношеской команды ФК «Динамо» (Киев). 16-летний парень выбросился с балкона своей квартиры, пишет «Комсомольская правда" в Украине. По словам знакомых девушек – Алины Латышевой и Юлии Толкачевой, якобы, видевших как это произошло, после падения Дмитрий Ламзин был не только жив, но и в сознании. Но о причинах такого поступка ничего не сказал. В реанимациии парень пролежал ночь, а к утру умер.

Родители юных футболистов предполагают, что к самоубийству Дмитрия Ламзина могла подтолкнуть нелицеприятная история, случившаяся на базе команды в Конче-Заспе. Из оставленых в раздевалке сумок начали пропадать дорогостоящие вещи – в основном мобильные телефоны. Чтобы не выносить сор из избы, руководство приняло решение разобраться своими силами, внутри команды. Якобы, обнаружились улики, указывающие на причастность Дмитрия к кражам. И парень очень переживал, что друзья могли подумать о нем такое.

По некоторым данным, за час до смерти Дмитрий позвонил своему товарищу – Евгению Лихотинскому (последнему, у которого пропал телефон) и сказал: «Поверь мне, я не вор!».

В то же время родные Дмитрия говорят, что одни лишь голословные обвинения не могли привести жизнерадостного и целеутремленного парня к подобному решению. Однако других причин не называет никто. Футболисты и их родители утвержают, что у погибшего парня были прекрасные отношения в команде, как с тренером, так и с другими игроками. А тренер, - что проблем в семье у Дмитрия также не было.