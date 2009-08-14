Самый дорогой футболист Динамо намерен покинуть команду
Гильерме жалуется на «не свои» функции
|Мильомем Гусмао Гильерме. Фото AP
«Когда я пришел, меня стали использовать в качестве полузащитника. Но даже при этом я сумел забить много голов. И все же это не моя «родная» позиция. Я форвард и люблю играть вблизи ворот», - объяснил Гильерме в интервью. Игрок подтвердил, что не намерен «возмущаться». «Я переживаю хороший момент и чувствую, что мой час настал. Со мной все в порядке, я забиваю голы, а для меня это самое важное. Я хорошо адаптировался в Киеве, клуб обладает великолепной инфраструктурой, ко мне хорошо относятся болельщики. Единственная проблема – я не хочу выполнять «не свои» функции.
Агенты Гильерме, братья Суарес, подчеркнули, что ряд клубов Испании, Италии и Англии проявляют заинтересованность в их подопечном.
- О ценах пока речь не шла. Но я беседовал с Фабио Брито, представителем «Динамо» в Бразилии, и он подтвердил, что украинцы не станут препятствовать возможному трансферу Гильерме , поскольку это было бы хорошо и для самого клуба. Я полагаю, что спортсмен должен прежде всего чувствовать себя комфортно, в противном случае он не сможет продемонстрировать весь свой потенциал, - заявил Сержио Суарес.
В заключение бразильская газета напомнила, что Гильерме – лучший бомбардир в истории «Крузейро» в первенствах Бразилии и что он является самым дорогим приобретением в истории «Динамо».