Самый дорогой футболист Динамо намерен покинуть команду

Несмотря на то, что он забивает в среднем больше мяча за игру, бывший футболист «Крузйеро» Гильерме признает, что покидает ряды действующих чемпионов Украины. Восьми забитых голов всего в шести проведенных играх (Эти данные бразильских журналистов не соответствуют действительности. В чемпионате Украины - 5 матчей (4 гола).) – в среднем 1,3 мяча за игру, оказалось недостаточно, чтобы убедить тренера предоставить Гильерме место в основе, пишет газета «Жорнал до Бразил».

«Когда я пришел, меня стали использовать в качестве полузащитника. Но даже при этом я сумел забить много голов. И все же это не моя «родная» позиция. Я форвард и люблю играть вблизи ворот», - объяснил Гильерме в интервью. Игрок подтвердил, что не намерен «возмущаться». «Я переживаю хороший момент и чувствую, что мой час настал. Со мной все в порядке, я забиваю голы, а для меня это самое важное. Я хорошо адаптировался в Киеве, клуб обладает великолепной инфраструктурой, ко мне хорошо относятся болельщики. Единственная проблема – я не хочу выполнять «не свои» функции.

Агенты Гильерме, братья Суарес, подчеркнули, что ряд клубов Испании, Италии и Англии проявляют заинтересованность в их подопечном.

- О ценах пока речь не шла. Но я беседовал с Фабио Брито, представителем «Динамо» в Бразилии, и он подтвердил, что украинцы не станут препятствовать возможному трансферу Гильерме , поскольку это было бы хорошо и для самого клуба. Я полагаю, что спортсмен должен прежде всего чувствовать себя комфортно, в противном случае он не сможет продемонстрировать весь свой потенциал, - заявил Сержио Суарес.

В заключение бразильская газета напомнила, что Гильерме – лучший бомбардир в истории «Крузейро» в первенствах Бразилии и что он является самым дорогим приобретением в истории «Динамо».

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