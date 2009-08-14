Ukraine Open собирает мировых звезд

14-16 августа в Днепропетровске на водноспортивном стадионе в акватории Днепра впервые состоится открытый чемпионат Украины по воднолыжному спорту Ukraine Open при участии «звезд» воднолыжного спорта, занимающие первые позиции в мировом рейтинге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Федерации воднолыжного спорта Днепропетровской области Вадим РУБЛЕВСКИЙ.

По его словам, для участия в трех видах воднолыжных соревнований - слаломе, трамплине, фигурном катании - зарегистрировались около 60 спортсменов из Украины, России, Беларуси, США, Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Франции, Австрии, Польши и Словакии. Наряду с именитыми спортсменами в Ukraine Open примут участие и днепропетровские юниоры в возрасте до 14 лет - воспитанники воднолыжного клуба «Сентоза», созданного два года назад.

В частности, талантливая 11-летняя Алена ПИРОЖЕНКО выступит в двух видах соревнований - фигурном катании на водных лыжах и слаломе. В конце августа она также примет участие в чемпионате Европы по воднолыжному спорту среди юниоров.

Главным судьей чемпионата выступит председатель Всемирной федерации воднолыжного спорта Куно РИЧАРДС.

По словам председателя оргкомитета по проведению воднолыжного Ukraine Open Татьяны МАРТЫНОВОЙ, эти соревнования являются большим социальным проектом, направленным на популяризацию зрелищных воднолыжных видов спорта в Днепропетровске и в Украине.

Финансирует проведение в Днепропетровске Ukraine Open в объеме 150 тыс. дол. ООО «Сентоза».

Победителей соревнований и лучших спортсменов во всех видах чемпионата до 6-го места включительно ожидают призы и подарки.

Организаторы турнира отмечают, что UKRAINE Open – это заявка на дальнейшее проведение в Украине мировых чемпионатов по водным лыжам.