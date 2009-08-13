Женский бокс включен в программу Олимпийских игр

Женщины-боксеры смогут принять участие в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году – такое решение приняло правление международного олимпийского комитета (МОК), сообщает BBC. Согласно принятому решению, женщины будут соревноваться в трех весовых категориях. Британский министр по делам спорта Джерри САТКЛИФФ положительно оценил действия МОК.

«Это решение окажет большое влияние на развитие женского бокса и даст спортсменкам возможность показать свои таланты на самой большой спортивной арене», – сказал он.

Исполнительный комитет МОК также рекомендовал включить в программу летних Олимпийских игр 2016 года гольф и регби-7. Также на включение претендовали бейсбол, карате, роликовый спорт, софтбол и сквош.