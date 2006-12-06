Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Московский "Спартак" в матче последнего тура группы В футбольной Лиги чемпионов победил португальский "Спортинг" в Лиссабоне со счетом 3:1 и продолжит после зимней паузы евросезон в Кубке УЕФА.

"Спартак" и "Спортинг" набрали по пять очков в шести матчах группового турнира, но москвичи расположились строчкой выше в таблице, поскольку в очных поединках с лиссабонцами одержали победу и сыграли в Москве вничью. Первое место в группе В заняла немецкая "Бавария", дома завершившая вничью со счетом 1:1 матч 5-го тура с итальянским "Интером". На счету мюнхенцев в итоге 12 набранных очков, а у миланцев - 10. Оба этих клуба вышли в стадию плей-офф турнира.

Итоговое положение команд в группе А: 1. "Бавария" - 12 очков; 2. "Интер" - 10; 3. "Спартак" - 5; 4. "Спортинг" - 5.

В группе А Лиги чемпионов фавориты - английский "Челси" и испанская "Барселона" - со счетом 2:0 на своих стадионах переиграли соответственно болгарский "Левски" и немецкий "Вердер" и вышли в 1/8 финала. "Аристократы" в Лондоне полностью контролировали ход игры, а первый мяч в ворота софийской команды забил украинец Андрей Шевченко. "Левски" в шести матчах турнира не смог набрать ни одного очка.

Итоговое положение команд в группе А: 1. "Челси" - 13 очков; 2. "Барселона" - 11; 3. "Вердер" - 10; 4. "Левски" - 0.

Вышедшие из группы С в 1/8 финала команды, как и переходящий в Кубок УЕФА клуб определились до 6-го тура, поэтому никаких изменений матчи вторника в расстановку команд здесь не внесли. Лидеры - английский "Ливерпуль" и голландский ПСВ "Эйндховен" - последние матчи проиграли соответственно в гостях и дома. Голландцев "обидел" французский "Бордо" - 1:3, а англичане, первыми забив в Стамбуле, все же проиграли Галатасараю - 2:3.

Итоговое положение команд в группе С: 1. "Ливерпуль" - 13 очков; 2. ПСВ "Эйндховен" - 10; 3. "Бордо" - 7; 4. "Галатасарай" - 4.

В группе D ранее решившая задачу выхода в плей-офф испанская "Валенсия" полурезервным составом проиграла в Риме итальянской "Роме" - 0:1. Донецкий "Шахтер" увез ничью из Греции после матча с местным "Олимпиакосом" - 1:1. Это позволит украинской команде продолжить выступление в Кубке УЕФА.

Итоговое положение команд в группе D: 1. "Валенсия" - 13 очков; 2. "Рома" - 10; 3. "Шахтер" - 6; 4. "Олимпиакос" - 3.

РИА "Новости"