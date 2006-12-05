Завершился матч Олимпиакос - Шахтер

Завершился матч 6-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе D, в котором встречались донецкий "Шахтер" и "Олимпиакос" (Греция). Ничья 1:1.

Составы команд: Шахтер: 35 Шуст, 4 Тимощук, 5 Кучер, 7 Фернандиньо (81, Элано), 9 Матузалем (75, Дуляй), 25 Брандао, 26 Рац, 27 Чигринский, 29 Марика (66, Агахова), 33 Срна, 38 Жадсон. Олимпиакос: 71 Никополидис, 3 Доми (82, Георгатос), 6 Столтидис, 7 Кастильо, 8 Марич, 10 Ривалдо, 11 П.Джорджевич, 14 Жевлаков, 30 Пантос (74, Константину), 40 Бабангида (82, Борха), 55 Жулио Сезар.

"Шахтер" вышел практически в том же составе, что и в предыдущем матче против «Ромы», и сразу пошел вперед. Жадсон подал угловой слева, греки выбили мяч. Потом минут десять команды присматривались, не решались обострить игру. Неудачно издали бил Ривалдо. Навесил слева Срна…

Удар Джорджевича на 14-й минуте по воротам Шахтера был первым неприятным обострением – выходя на удар, игрок Олимпиакоса прошел на финтах всю защиту насквозь. Через три минуты похожая ситуация снова возникла перед воротами Шуста: на этот раз в штрафную прошел Кастильо. Марич нанес дальний удар на 21-й минуте. Шахтер пытался переходить в контратаки дальними передачами в отрыв, но сразу за центром все и заканчивалось. Обозначилось преимущество Олимпиакоса.

А вот массированная атака на греческие ворота сразу привела к угловому… И голу… Классическому голу в прыжке головой в исполнении Матузалема. Защитники не успели и пошевелиться. 26-я минута, 0:1.

Олимпиакос сразу усилил нажим. Угрозы посыпались в штрафную одна за другой.

Острый выход Жадсона на пас к самым воротам на 37-й минуте никто не поддержал слева… На 40-й донецкий «веер» дошел до чужой штрафной, Матузалем обработал мяч, но пробил неточно. Пантос в жесткой борьбе помешал Брандао выйти один-на-один на 45-й минуте.

Всю вторую четверть встречи Олимпиакос доминировал территориально, заставлял ошибаться и нервничать донецкую защиту. Вместе с тем нападение Шахтера ощутимо превосходило соперников в личной технике и комбинационной игре. Если во втором тайме Шахтер уйдет в оборону, его «дожмут» и переломят.

Кастильо забил гол на 54-й минуте. Марич подал мяч с фланга, Ривалдо спиной к воротам обработал мяч для Кастильо, тому оставалось пробить с 15 метров, и не по углам, а по центру со всей силы. 1:1.

Теперь в атаку пошел Шахтер. На протяжении 58-й минуте дважды опасно бил по воротам Жадсон: с прострела и после углового. Брандао на 61-й с линии вратарской замыкал головой фланговый пас – мимо.

Пошла игра «без центра». Команды быстро проходят середину поля и ищут возможность пробить по воротам.

64-я минута дальний штрафной от Ривалдо достает из нижней «девятки» Богдан Шуст. На 66-й – в той же точке, опять от Ривалдо, только теперь удар с игры.

На 66-й минуте Агахова сменяет Марику (такая же замена в матче против Ромы была на 75-й минуте).

Штрафной с 18 метров на 74-й минуте Олимпиакос долго готовил, даже в донецкую стенку вставил трех своих игроков. Ривалдо пытался обвести стенку, но попал в голову Тимощуку.

Агахова на 76-й минуте не забил чудом. Его удар в упор опытный Никополидис сумел отбить, но перед собой, а затолкнуть с линии ворот уже не позволили.

Олимпиакос играет в четыре нападающих, жмет все время. Нападающие Шахтера атакуют сами, уходят по двое-трое в отрыв. К 87-й минуте удается прижать в Олимпиакос на его половине, но два момента (выход Дуляя без офсайда с пасом в центр на Агахову и розгрыш на дальнюю штангу на Элано) не приносят результата.

89-я. Вторая карточка у Раца. Травмированный Жадсон играет, хромая. Шахтер играет в «9 с половиной» игроков. Добавлено 4 минуты. Травмирован Тимощук. В штрафной Шахтера падает Констатину, стадион требует пенальти, но видит желтую карточку «за симуляцию».

Свисток. 1:1.

Статистика матча (Олимпиакос - Шахтер): удары по воротам – 33:13, фолы – 10:26, оффсайды – 0:3, угловые – 7:8, владение мячом – 56:44.

Одновременно с матчем Олимпиакос - Шахтер завершились игры Челси - Левски (2:0, один гол забил Шевченко), Барселона - Вердер (2:0), Спортинг – Спартак (1:3), Бавария – Интер (1:1), Галатасарай - Ливерпуль (3:2), ПСВ – Бордо (1:3), Рома - Валенсия (1:0).