Шовковский: действительно, получилось очень странно...

Голкипер сборной Украины по футболу Александр Шовковский в интервью высказался по поводу поражения от турок на своем поле 0:3.

- "Это поражение трудно чем-то объяснить. Мы допустили много ошибок в обороне, что, в конечном счете, и повлияло на результат. Я понимаю разочарование болельщиков и сам переживаю вместе с ними", говорит Шовковский.

- "Три мяча в ворота нашей команды залетели с периодичностью в семь минут. Что произошло в этот период?" - недоумевали журналисты.

- "Действительно, получилось очень странно. Первый гол стал результатом неразберихи, и после нескольких последовательных отскоков мяч залетел в ворота. Считаю, что в этом моменте просто не повезло. Когда турки забивали второй мяч, мы не разобрались после подачи в штрафную площадь. К третьему голу привел мой неудачный вынос и обрезка. Сейчас даже тяжело сказать, почему так получилось".

Вратарь не согласен с мнением, что сборной Украины не хватило мотивации: "Я бы не сказал, что нам не хватало мотивации. Мы пропустили за восемь минут три мяча – это пока в голове не укладывается. Счет на табло, и он неутешительный для всех нас – игроков, болельщиков, но, почему так получилось, непонятно".

Относительно выводов из этой игры Шовковский сказал следующее: "Сначала с этой игрой нужно переспать, а потом уже делать выводы".

- "Кажется, вы не сильно расстроены?"

- "Это неправда, просто я умею скрывать свое настроение".

По словам голкипера, результат матча Беларусь - Хорватия , конечно, добавил негативных эмоций, но драматизировать ситуацию с шансами на ЧМ-2010 Шовковский не стал:

- "Вы хотите заставить меня делать глобальные выводы после сегодняшней игры. В спорте я живу сегодняшним днем и ставлю цель победить перед каждой предстоящей встречей. А шансы у сборной Украины есть всегда".

Football.ua