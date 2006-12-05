Программисты приближают смерть шахмат?

Чемпион мира по шахматам Владимир КРАМНИК в последней, шестой партии с новейшей, десятой, версией компьютерной программы «Deep Fritz» уступил черными фигурами. Таким образом, российский гроссмейстер проиграл суперкомпьютеру по итогам шестираундового противостояния со счетом 2:4.

Как передает РИА “Новости”, матч из шести партий проходил в Бонне. Таким образом, гонорар В.КРАМНИКА за этот матч в 500 тысяч евро, который мог бы удвоиться в случае его победы, остался без изменений.

В 2002 году в Бахрейне росийский гросмейстер уже сражался с седьмой версией “Deep Fritz”, и тот поединок завершился вничью 4 : 4.

С тех пор производительность “Deep Fritz” серьезно возросла: десятая версия детища программистов из Гамбурга была способна подсчитывать около 8 миллионов позиций в секунду против "всего" 2,7 миллиона в 2002-м. В переводе на обычный язык это означает, что машина способна думать на девять ходов вперед для обоих соперников в середине партии, а в эндшпиле, когда количество фигур на доске по определению невелико, компьютер может заглядывать вперед еще дальше. По мнению ряда аналитиков, человек уже практически исчерпал свои возможности в противостоянии с машиной за шахматной доской.