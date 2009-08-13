Футбол в Украине превратится из хобби олигархов в полноценный бизнес?

Самостоятельная реализация футбольными клубами прав на телевизионную трансляцию матчей является наглядным свидетельством реальной коммерциализации украинского футбола.

Об этом сказал в комментарии УНИАН эксперт медианаправления Центра коммуникационных исследований Роман ПРИГОЖИЙ.

Также, по его мнению, самостоятельная реализация футбольными клубами прав на телетрансляцию матчей может давать хорошие результаты как для самих клубов и их болельщиков, так и для телевизионных каналов, которые эти права приобретают.

«Вследствие коммерческой неэффективности украинской Премьер-Лиги, о которой прямо говорят владельцы ведущих футбольных клубов страны, ряд клубов принял решение самостоятельно реализовывать права на телетрансляцию домашних матчей, что не только нарушило монополию ряда телеканалов на показ отечественного футбола, но и позитивно сказалось на рейтингах матчей», - отметил Р.ПРИГОЖИЙ.

Свои слова эксперт подтверждает результатами телевизионного показа матча «Металлист-Риека» (матч Лиги Европы, состоявшийся в Харькове 6 августа 2009 г.), права на который ФК «Металлист» самостоятельно реализовал телеканалу «ТЕТ». «Рейтинговые показатели трансляции оказались сопоставимыми с показателями трансляций матчей отечественных футбольных клубов в Лиге Европы по другим национальным каналам, а также вдвое превысили средний телевизионный рейтинг матчей украинской Премьер-Лиги», - сказал Р.ПРИГОЖИЙ.

По его словам, «продажа прав на трансляцию является одним из основных источников дохода футбольных клубов во всем мире. Поэтому то, что украинские клубы начали уделять этому вопросу серьезное внимание, свидетельствует о реальной, а не «бумажной» коммерциализации отечественного футбола». Как отметил эксперт, права на трансляцию должны продавать не абстрактные «общественные организации», а владельцы клубов - люди, в умении которых «делать деньги» уже давно никто не сомневается. «И это единственно возможный путь превращения футбола из полумеценатского хобби олигархов в полноценный бизнес», - считает он.

Как сообщалось, тендер на приобретение пакетов медиа-прав чемпионата Украины по футболу сезонов 2009/2010 и 2010/2011 гг., который проводило Объединение профессиональных футбольных клубов Украины (ОПФКУ) «Премьер-Лига», выиграла «Телерадиокомпания Украина» (телеканалы «Украина» и «Футбол»). Право на трансляции только двух матчей в каждом туре получил телеканал «Первый Национальный». Но ряд футбольных клубов, в данный момент оспаривающий законность избрания нынешнего руководства Премьер-Лиги в различных инстанциях, отказался от услуг Премьер-Лиги по продаже прав на трансляцию, и занялся реализацией этих прав самостоятельно.