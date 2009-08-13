Хорваты обошли Украину в квалификации ЧМ-2010

Вчера, 12 августа, прошли очередные матчи отборочного этапа Чемпионата мира по футболу-2010.

В 6 группе, где играет сборная Украины, вчера в Минске прошел матч между сборными Белоруссии и Хорватии. В первом тайме одноклубник Анатолия Тимощука, нападающий мюнхенской Баварии и сборной Хорватии Ивица Олич открыл счет. Во втором тайме натурилизованный бразилец Эдуардо Да Силва довел счет до 2:0. На мяч, забитый белоруссом Дмитрием Верховцовым за 10 минут до конца матча, хорваты ответил еще одним результативным ударом Ивицы Олича. Итог матча - 1:3 в пользу гостей.

В результате после вчерашней игры Хорватия, имевшая с Украиной одинаковое количество очков, довела их количество до 14 и вышла на второе место в таблице, которую уверенно возглавляет Англия, не потерявшая в 7 играх ни одного очка.

"Коммерсантъ-Украина"