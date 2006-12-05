Джеки Чану сломали ребра

Известный гонконгский актер Джеки Чан вновь попал в больницу с травмой грудной клетки, сообщает AP.

Инцидент произошел на съемочной площадке фильма "Час пик-3", где 52-летнего актера ударили деревянным столом со стальными вставками. Чан признался, что пытался работать через боль, но продюсеры фильма отправили его в больницу.

Обследование показало, что у актера сломаны несколько костей и повреждены внутренние органы.

Джеки Чан признался, что ему было очень больно, так как удар пришелся в то же самое место, куда его в марте ударил ногой каскадер, не переобувшийся в специальные ботинки на мягкой подошве.

Лента.ру