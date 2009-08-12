Завершился матч Украина - Турция

Придется думать, что дальше

Завершился товарищеский матч между сборными командами Украины и Турции Украина - Турция 0:3 (Шанли 58, Четин 63, Алтынтоп 65) На эту минуту завершились товарищеские матчи Южная Корея - Парагвай 1:0 Сингапур - Китай 1:1 Армения - Молдова 1:4 Россия - Аргентина 2:3 Чехия - Бельгия 3:1 Оман - Саудовская Аравия 2:1 Албания - Кипр 6:1 Южная Африка - Сербия 1:3 Эстония - Бразилия 0:1 Болгария - Латвия 1:0 Конго - Сенегал 1:2 Венгрия - Румыния 0:1 Люксембург - Литва 0:1 Мальта - Грузия 2:0 Швеция - Финляндия 1:0 Тунис - Кот д`Ивуар 0:0 Дания - Чили 1:2 Австрия - Камерун 0:2 Ирландия - Австралия 0:3 Лихтенштейн - Португалия 0:3 Черногория - Уэльс 2:1 Польша - Греция 2:0 Босния и Герцеговина - Иран 2:3 Голландия - Англия 2:2 Северная Ирландия - Израиль 1:1 Швейцария - Италия 0:0 Исландия - Словакия 1:1 Алжир - Уругвай 1:0 Македония - Испания 2:3

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