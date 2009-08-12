Кака заблудился в Таллине

Бразилец Кака, прибывший в Эстонию на товарищеский матч, отправился гулять по Таллину и не смог найти обратную дорогу в отель, сообщает Postimees.ee со ссылкой на пресс-службу префектуры Пяртеля-Пеэтера Пере.

Кака - полузащитник "Реала", лучший футболист мира 2007 года - и его коллега по сборной Бразилии потерялись во вторник, 11 августа, утром у расположенного на побережье Городского холла. Там знаменитого футболиста заметил патруль полиции, который довез его до гостиницы.

Как отмечает сайт Delfi.ee, полицейский, оказавший футболисту помощь, работает в Кесклиннаском отделе полиции.

Лента.ру