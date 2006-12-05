Сколько платят пилотам Формулы-1

Новый пилот команды Ferrari Кими Райкконен в 2007 году будет самым высокооплачиваемым гонщиком "Формулы-1". Его еженедельный доход составит миллион долларов, что равно 51 миллиону в год, сообщает Лента.ру.

На втором месте в рейтинге самый оплачиваемых пилотов идет действующий чемпион мира Фернандо Алонсо, который за 2007 год от своей новой команды McLaren получит 35 миллионов долларов. Третье место делят Ральф Шумахер и Дженсон Баттон, которые получают около 16 миллионов в год.

Десять миллионов долларов в год в "Формуле-1" получают Фелипе Масса и Джанкарло Физикелла. Столько же за 2007 год заработает Михаэль Шумахер: несмотря на завершение своей гоночной карьеры, семикратный чемпион мира получил должность технического советника Ferrari и подписал несколько спонсорских контрактов. Все состояние Шумахера после его ухода из гонок оценивается в 800 миллионов долларов.

Молодые пилоты топ-команд - Роберт Кубица, Хейкки Ковалайнен и Льюис Гамильтон - в 2007 году будут зарабатывать менее 2,8 миллиона долларов каждый.