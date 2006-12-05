Болельщики назвали худшего футболиста года (фото)
Призом будет "Золотой мусорный ящик"
Итальянские футбольные болельщики признали форварда сборной Бразилии Адриано худшим игроком 2006 года. Это стало известно по итогам опроса, который проводит местная радиостанция RAI (одноименный телеканал является в Италии одним из самых популярных). Символическим призом для Адриано будет традиционный "Золотой мусорный ящик" (The Golden Dustbin).
В опросе приняли участие около десяти тысяч любителей футбола, и бразильскому нападающему миланского "Интера" удалось получить 3215 голосов. Второе и третье место по итогам 2006 года досталось форвардам "Милана" Рикардо Оливейре и Альберто Джилардино. Отметим, что последний в составе сборной Италии стал в июле чемпионом мира.
Уходящий календарный год оказался худшим в карьере Адриано. Он растерял форму еще весной, однако сумел попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2006. В Германии форвард сыграл неудачно, хотя и сумел забить два гола. После первенства планеты Адриано потерял место в составе как в сборной, так и в клубе. Руководство "Интера" отправило игрока в Бразилию, чтобы он восстановил силы, однако по возвращении в Италию игра футболиста не улучшилась.
Отметим, что в прошлые годы обладателями приза The Golden Dustbin становились Ривалдо (Бразилия), Никола Легротталье (Италия) и Кристиан Вьери (Италия).