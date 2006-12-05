Как Екатерина Ющенко братьев Кличко в Париж возила (фоторепортаж)
Братьев-боксеров признали чемпионами ЮНЕСКО
Украинские боксеры Виталий и Владимир КЛИЧКО получили почетное звание Чемпионов ЮНЕСКО по спорту.
Как передает ИТАР-ТАСС, торжественную церемонию в парижской штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры провел ее генеральный директор Коитиро МАЦУУРА. На ней присутствовала супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО, высокопоставленные украинские должностные лица и мировые спортивные знаменитости.
|Екатерина Ющенко привела братьев Кличко в почтенное собрание
|Свидетельства о присвоении почетного звания Чемпионов ЮНЕСКО по спорту в руках братьев-боксеров выглядели почти несерьезно
|Ничего лишнего. Такие награды во внешней мишуре не нуждаются
|Младший из братьев Владимир “отдарился” чеком на 285 тысяч долларов – частью вознаграждения, полученного за успешный бой с американцем Келвином Броком
|На десерт – сладкое. Пани Екатерине не привыкать делить торты
Звание Чемпионов ЮНЕСКО по спорту, как сообщила Организация накануне в коммюнике, присуждено братьям КЛИЧКО за "выдающиеся успехи в боксе, за их постоянную помощь тем, кто в ней нуждается, за их усилия в поддержке Программы ЮНЕСКО по образованию "Дети в беде", за вклад в распространение идеалов Организации".
Фото TabloIDа предоставлены пресс-службой Президента