Игрок ”Шахтера” попал в аварию

Сербский легионер донецкого "Шахтера" Звонимир Вукич попал в аварию. Об этом вчера на пресс-конференции в Греции накануне матча Лиги чемпионов УЕФА против "Олимпиакоса" сообщил главный тренер горняков Мирча Луческу.

Как сообщает официальный сайт "Шахтера", отвечая на вопрос, почему в Грецию с командой не приехал Вукич, Луческу ответил: "Он попал в аварию". Никаких подробностей происшествия главный тренер не сообщил.

Он также уточнил, что польский легионер "Шахтера" Мариуш Левандовски также не приехал в Грецию, потому что у него "такое состояние, что он не имеет возможности даже летать на самолете".

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