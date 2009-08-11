Владимир Кличко нашел себе нового соперника?

Сайт Boxingscene.com сообщает со ссылкой на осведомленные источники о том, что чемпион WBO и IBF в супертяжелом весе Владимир Кличко собирается сначала провести обязательную защиту своего титула WBO против американца Эдди Чемберса, а затем встретиться с обязательным претендентом по версии IBF россиянином Александром Поветкиным. Напомним, что Поветкин получил право на титульный бой еще в прошлом году, однако он получил травму, и его поединок с Кличко, назначенный на декабрь прошлого года, был отменен. В связи с этим многие предполагали, что именно россиянин станет следующим соперником чемпиона, а затем уже наступит очередь Чемберса, завоевавшего позицию обязательного претендента лишь в июле этого года. Точные причины подобной перестановки обязательных защит не раскрываются, однако, по информации одного из этих источников, WBO, в отличие от IBF, дало чемпиону меньше времени на организацию поединка против обязательного претендента. Отметим также, что Александр Поветкин перед встречей с чемпионом планирует провести еще один поединок, и по слухам, инициатором этого является его новый главный тренер Тедди Атлас, который начал работать с российским боксером с начала прошлого месяца.

AllBoxing.ru