Олимпиакос - Шахтер: что думают букмекеры

Сегодня донецкий "Шахтер" в последнем туре группового раунда Лиги Чемпионов на выезде встретится с греческим "Олимпиакосом". В случае поражения “Шахтер” вылетает из еврокубков. Ничья позволит украинцам сохранить третье место в группе и выступать весной в Кубке УЕФА. Победа даст горнякам шанс остаться в Лиге Чемпионов, в случае если "Рома" уступит на своем поле "Валенсии", которая досрочно обеспечила себе первое место в группе D.

Букмекеры William Hill наиболее вероятным исходом матча считают победу "Олимпиакоса" -1.90, ставки на ничью - 3.40, на победу "Шахтера" - 3.25.