«Зенит» уволил Адвокаата

Руководством и советом директоров «Зенита» принято решение об отставке Дика Адвокаата с поста главного тренера клуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Дик Адвокаат много сделал для команды, успехи «Зенита» в прошлых сезонах навсегда связаны с именем этого тренера. Под руководством выдающегося голландского специалиста «Зенит» в последние годы вписал немало славных страниц в свою историю — болельщики навсегда запомнят и чемпионский сезон-2007, и блистательную игру команды на европейской арене в 2008-м. К сожалению, после принятия Адвокаатом решения возглавить сборную Бельгии, результаты «Зенита» заметно ухудшились - и болельщиков, и руководство клуба не устраивает то место, которое занимает команда в чемпионате России».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Анатолий Давыдов, возглавляющий молодежный состав «Зенита».

Газета.ру