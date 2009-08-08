WBC учредил бриллиантовый чемпионский пояс

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе Сулейман на этой неделе сообщил об учреждении его организацией бриллиантового пояса чемпиона WBC — почетного чемпионского звания, созданного специально для поединков между популярными боксерами, проходящих в промежуточных весовых категориях. Бриллиантовый чемпионский пояс будет выглядеть так же, как обычный пояс чемпиона WBC, однако изготавливаться с использованием золота, 598 бриллиантов, 196 изумрудов, 6 рубинов и 150 полудрагоценных камней Swarowski.

По мнению Сулеймана, учреждение такого пояса позволит поднять интерес к поединкам между звездами бокса, в которых часто не разыгрывается никаких значимых чемпионских титулов. Первым таким поединком может стать бой между Мэнни Пакьяо и Мигелем Котто. Пакьяо уже подтвердил, что будет рад сразиться за бриллиантовый пояс WBC и благодарен Сулейману за это предложение. Напомним, что ранее между лагерями Пакьяо и Котто возникли разногласия относительно того, будет ли разыгрываться во встрече между этими боксерами принадлежащий Котто титул чемпиона WBO в полусреднем весе: филиппинец настаивал на проведении боя за титул, тогда как Котто не соглашался делать свой пояс ставкой в поединке, проходящем в промежуточной весовой категории до 145 фунтов.

AllBoxing.ru