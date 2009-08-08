Результаты 4-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:51, 08 августа 2009Спорт
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"Хозяева" сегодня в ударе
Завершились субботние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу. "Хозяева" поединков сегодня в ударе (кроме одесситов).
Динамо - Ильичевец 3:1 (Нинкович 55, 87, Гусев 62 - Касьян 58)
Карпаты – Заря 4:0 (Худобяк 60, Кузнецов 65, Батиста 78, 92 пен.)
Таврия - Кривбасс 3:1 (Маркович 9, Монахов 35, Галюза 50 – Мотуз 46)
Черноморец - Оболонь 0:1 (Куценко 42)
Напомним, что вчера состоялась одна игра Днепр - Арсенал 1:1 (Селезнев 30 – Мазилу 62).
4-й тур Чемпионата завершится завтра тремя матчами, среди них - донецкое дерби.
Шахтер - Металлург Д
Закарпатье - Металлист
Металлург З - Ворскла
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