Результаты 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Хозяева" сегодня в ударе

Завершились субботние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу. "Хозяева" поединков сегодня в ударе (кроме одесситов). Динамо - Ильичевец 3:1 (Нинкович 55, 87, Гусев 62 - Касьян 58) Карпаты – Заря 4:0 (Худобяк 60, Кузнецов 65, Батиста 78, 92 пен.) Таврия - Кривбасс 3:1 (Маркович 9, Монахов 35, Галюза 50 – Мотуз 46) Черноморец - Оболонь 0:1 (Куценко 42) Напомним, что вчера состоялась одна игра Днепр - Арсенал 1:1 (Селезнев 30 – Мазилу 62). 4-й тур Чемпионата завершится завтра тремя матчами, среди них - донецкое дерби. Шахтер - Металлург Д Закарпатье - Металлист Металлург З - Ворскла

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