Результаты 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:51, 08 августа 2009
Спорт
5486

"Хозяева" сегодня в ударе

Завершились субботние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу. "Хозяева" поединков сегодня в ударе (кроме одесситов).

Динамо - Ильичевец 3:1 (Нинкович 55, 87, Гусев 62 - Касьян 58)

Карпаты – Заря 4:0 (Худобяк 60, Кузнецов 65, Батиста 78, 92 пен.)

Таврия - Кривбасс 3:1 (Маркович 9, Монахов 35, Галюза 50 – Мотуз 46)

Черноморец - Оболонь 0:1 (Куценко 42)

Напомним, что вчера состоялась одна игра Днепр - Арсенал  1:1 (Селезнев 30 – Мазилу 62).

4-й тур Чемпионата завершится завтра тремя матчами, среди них - донецкое дерби.

Шахтер - Металлург Д

Закарпатье - Металлист

Металлург З - Ворскла

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter