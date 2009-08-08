У соперника Кличко проблемы с лишним весом

Как сообщает англоязычный портал Bad Left Hook, 28-летний американец Крис Арреола, которому 26 сентября этого года предстоит поединок за титул WBC в супертяжелом весе против его нынешнего обладателя украинца Виталия Кличко, имеет проблемы с лишним весом. Как отмечает издание, в данный момент вес Арреолы составляет около 300 фунтов (136 кг), тогда как боевой вес американца в двух последних боях составлял около 115 кг. В доказательство этой информации приводится сделанная на мобильный телефон 1 августа в США фотография, на которой Арреола пристутствует на вечере бокса, главным поединком которого стал чемпионский бой за титул WBO между Тимоти Брэдли и Нейтом Кэмпбеллом, и при этом выглядит куда более грузным, чем несколькими месяцами ранее.

AllBoxing.ruнапоминает, что в преддверии поединка против Кличко представители американца, который ранее не раз подвергался критике за лишние килограммы, отмечали, что на этот раз у их подопечного подобных проблем не будет.