Директор Евро-2012 об УЕФА, финале, трансляционном центре и провокациях

Любую неофициальную информацию о подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года следует воспринимать как не отвечающую действительности и носящую откровенно провокационный характер.

Как сообщили УНИАН в информационной службе Федерации футбола Украины, об этом заявил директор турнира, руководитель Местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, комментируя распространенную 6 августа некоторыми СМИ информацию о якобы изменении формата Евро-2012.

“От имени созданного Федерацией футбола Украины и подчиненного УЕФА Местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» хочу заявить, что в Украине сегодня продолжается активная работа, направленная на подготовку и проведение турнира в четырех украинских городах”, - отметил М.ЛУБКИВСКИЙ. Во всех сегментах этой работы, добавил он, Украина взаимодействует непосредственно с УЕФА.

М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что конечный формат турнира будет определен во время заседания Исполкома УЕФА, которое состоится 10-11 декабря на Мадейре.

“До принятия УЕФА упомянутого решения любую неофициальную информацию по этому поводу следует воспринимать как неправдивую”, - сказал директора турнира.

Как сообщал УНИАН, Европейская футбольная ассоциация установит Международный трансляционный центр (International Broadcasting Center) Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Варшаве. Об этом решении УЕФА информировала Польский футбольный союз (PZPN) 5 августа.

Одно из отечественных изданий на основе этой информации сделало вывод, что якобы установление трансляционного центра в Варшаве, скорее всего, означает, что Киев потеряет право проведения финального матча Евро-2012, поскольку преимущественно трансляционный центр устанавливается в том городе, где проходит финал.

Однако в компании PL2012, координирующей подготовку Польши к проведению Евро-2012, со ссылкой на информацию PZPN, отметили, что решение УЕФА мотивировано рядом факторов, связанных с большей доступностью польской столицы к европейским коммуникационным сетям.