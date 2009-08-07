Вице-премьер заступился за Ющенко перед УЕФА

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК направил письмо Генеральному секретарю УЕФА Дэвиду ТЕЙЛОРУ, в котором заверил, что вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о внесении изменений в Государственный бюджет 2009 года не повлияет на финансирование объектов Евро-2012.

Текст соответствующего письма имеет в своем распоряжении агентство УНИАН.

И.ВАСЮНИК напомнил, что соответствующие гарантии были предоставлены в совместном письме Президента В.ЮЩЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, направленном накануне 13 мая на имя Президента УЕФА.

Вице-премьер-министр утверждает, что Президент Украины, Кабинет министров и Национальный банк согласовали реальный и действующий механизм финансирования проектов, связанных с Евро-2012. “Данный механизм обеспечивает своевременное и стабильное финансирование всех объектов к Евро-2012, включая автодороги”, - подчеркнул И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер также заверил, что на сегодня правительство имеет в распоряжении необходимые 600 млн. евро, предусмотренные на подготовку к турниру в 2009 году согласно Государственной целевой программе, из которых около 200 млн. евро будет направлено на строительство и реконструкцию автодорог.

“Хочу отметить, что ситуация с наложением вето на законопроект о финансировании Евро-2012 не несет угрозы для надлежащего финансирования подготовки к турниру. Выбор той или иной схемы финансирования проектов подготовки к Евро-2012 является внутренним делом Украины и не должен вызывать обеспокоенности УЕФА”, - отметил И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, 3 августа руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ информировал, что В.ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в Государственный бюджет, которым предусматривалось повышение перечисления Национальным банком в госбюджет на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к Евро-2012. Закон парламент принял 1 июля.

Премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО 4 августа выступила с заявлением, в котором обвинила Президента В.ЮЩЕНКО в намерении сорвать подготовку Украины к проведению Евро-2012 в связи с ветированием закона о выделении средств на подготовку к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. В то же время Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что парламент преодолеет вето Президента на данный закон.

“Виктор ЮЩЕНКО наложил вето на закон, который предусматривает выделение почти 10 миллиардов гривен на подготовку к Евро-2012. Закон был принят в Раде почти 400 голосами при консолидированной поддержке коалиции и оппозиции. Я с грустью констатирую: противодействие главы государства проведению Евро-2012 носит жестокий по отношению к Украине характер, и возникает подозрение, что срыв чемпионата для Виктора ЮЩЕНКО стал основной и очень нечестной технологией в борьбе со мной как с оппонентом на предстоящих президентских выборах”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.