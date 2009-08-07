Веломарафон «Европейскими тропами Бандеры» не пустили в Польшу

18:51, 07 августа 2009
Спорт
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Детское мероприятие оказалось взрослым

Пограничная служба Польши не пропустила на польскую территорию участников веломарафона «Европейскими тропами Степана Бандеры», которые сегодня пытались пересечь границу через пункт пропуска «Шегини-Медика» (Львовская область).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления благотворительного фонда «Эко-милосердие» и организатор марафона Павел САВЧУК.

Он отметил, что польскую границу планировали пересечь 4 взрослых участника веломарафона, прибывшие в пункт пропуска около 12 часов дня.

П.САВЧУК объяснил отсутствие детей, принимавших участие в веломарафоне с его начала 1 августа, беспокойством родителей из-за протестов «кресовых» организаций и нежеланием подвергать их возможному риску («кресовые» организации объединяют поляков, живших до завершения Второй мировой войны на территории нынешней Западной Украины, которую в Польше называют «Восточными Кресами». - УНИАН).

По словам организатора веломарафона, сотрудники польской пограничной службы во время паспортного контроля заявили о неправомерном получении участниками веломарафона виз.

П.САВЧУК сообщил, что все четыре украинца имели шенгенские «спортивные» визы, полученные для участия в веломероприятиях на территории Польши (одно из этих мероприятий состоялось в июле). «Имели действительную визу до конца августа, поэтому не делали новую», - объяснил он.

По словам П.САВЧУКА, польские пограничники задержали участников веломарафона и только около 16-ти часов выдали официальный документ об отказе въезда в Польшу, после чего участники веломарафона смогли вернуться в Украину.

Кроме этого, пограничная служба аннулировала их визы.

Заместитель министра внутренних дел Польши Томаш СЕМОНЯК на пресс-конференции в Варшаве подтвердил, что украинцам отказано во въезде в Польшу из-за того, что они неправомерно получили визы.

«Заявки на выдачу виз не отвечали настоящей цели пребывания велосипедистов в Польше», - сказал он, заверив, что решение об отказе въезда отвечает польскому и европейскому законодательствам.

Т.СЕМОНЯК сообщил, что министр внутренних дел Польши Гжегож СХЕТИНА в ночь на пятницу разговаривал с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО, которому сообщил о возможном отказе въезда участникам веломарафона.

По данным польской стороны, Ю.ЛУЦЕНКО с пониманием отнесся к этой ситуации.

Как сообщал УНИАН, 12 участников веломарафона, среди которых было 9 детей, планировали преодолеть около 2 тысяч километров по территории Украины, Польши, Словакии, Австрии и Германии, пропагандируя здоровый образ жизни и отмечая 100-летие со дня рождения Степана Бандеры.

На этой неделе против въезда участников веломарафона в Польшу выступили польские «кресовые» организации.

Они обратились к министру внутренних дел и министру иностранных дел Польши с требованием запретить въезд участников веломарафона из-за того, что он, по их словам, «пропагандирует фашизм, антисемитизм и антиполонизм».

Польский МИД отметил отсутствие правовых оснований для отказа в выдаче виз участникам веломарафона и выразил надежду, что они во время пребывания в Польше будут с уважением относиться к польской истории.

 

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