Украинские клубы узнали соперников по Лиге Европы
Металлист пойдет на Штурм
Жеребьевка турнира Лиги Европы, состоявшаяся в Ньоне, определила соперников в том числе и для украинских команд, сообщает Football.ua.
Четыре украинских клуба узнали имена своих опоннентов в следующем раунде плей-офф Лиги Европы. Донецкий Шахтер будет играть с турецким Сивасспором, донецкий же Металлург посоревнуется с венской Аустрией. Харьковчане будут ШТУРМовать ворота еще одного австрийского клуба. Тяжелее всего придется обладателям Кубка Украины: подопечным Николая Павлова доведется ощутить на себе мощь именитой Бенфики. В целом жребий можно назвать вполне приемлемым. Даже у Ворсклы соперник вполне проходимый и побеждаемый, что доказал в прошлом сезоне харьковский Металлист.
Спаренные матчи назначены на 20 и 27 августа 2009 года. Однако в связи с тем, что Шахтер на правах действующего обладателя Кубка УЕФА 28 августа в Монако будет играть с Барселоной за Суперкубок УЕФА, для дончан было сделано исключение. Вне зависимости от соперника и порядка домашней и выездной встреч Шахтер проведет ответный матч 25 августа не позднее 18:00 по европейскому времени. 38 победителей раунда плей-офф Лиги Европы и десять неудачников раунда плей-офф Лиги чемпионов составят 48 участников группового этапа.
Группа 1
ПАОК - Херенвеен
Динамо Загреб - Хартс
Вердер - Актобе
Эвертон - Сигма
БАТЭ - Литекс
Группа 2
Бреда - Вильярреал
Лех - Брюгге
Фулхэм - Амкар
Галатасарай - Левадия
Теплице - Хапоэль
Группа 3
Металлург Д - Аустрия
Твенте - Карабах
Рома - Кошице
Динамо М - ЦСКА София
Генк - Лилль
Группа 4
ПСВ - Бней-Иегуда
Лацио - Эльфсборг
Трабзонспор - Тулуза
Партизан - Жилина
Баку - Базель
Группа 5
Аякс - Слован Братислава
Шахтер - Сивасспор
Брондбю - Герта
Атлетик - Тромсе
Сараево - Клуж
Группа 6
Рапид - Астон Вилла
Стяуа - Сент-Патрикс
Спарта - Марибор
Зенит - Насьонал
Дженоа - Оденсе
Группа 7
Динамо Бухарест - Слован Либерец
Генгам - Гамбург
Сьон - Фенербахче
Металлист - Штурм
Группа 8
Славия - Црвена Звезда
Бенфика - Ворскла
Васлуй - АЕК
Стабек - Валенсия