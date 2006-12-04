Шейхи покупают “Ливерпуль”

Самый именитый футбольный клуб Англии "Ливерпуль" до конца 2006 года может быть продан группе компаний Dubai International Capital (DIC), базирующейся в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты). Сумма предполагаемой сделки составит 450 миллионов фунтов стерлингов (890 миллионов долларов США).

Как сообщает AFP, нынешнее руководство команды во главе с председателем совета директоров Дэвидом Мурсом уже дало разрешение представителям DIC провести финансовую ревизию клуба. Если сделка состоится, то арабская компания станет владельцем 51 процента акций "Ливерпуля".

Большая часть средств (250 миллионов фунтов), которые DIC планирует инвестировать в развитие клуба, будет вложена в строительство нового стадиона. Еще 80 миллионов пойдут на покрытие текущих долгов "Ливерпуля", который может стать очередной ведущей английской командой с иностранным владельцем (на данный момент таковыми являются "Манчестер Юнайтед" и "Челси").

Отметим, что в последние годы руководство "Ливерпуля" пыталось договориться с несколькими зарубежными инвесторами, но сделки по разным причинам заключены не были. Группа компаний DIC входит в государственную бизнес-структуру ОАЭ Dubai Holdings.

Лента.ру