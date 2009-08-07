Суркис все еще ждет Шеву

Президент Динамо Игорь Суркис запустил очередной виток истории о возможном возвращении Андрея Шевченко в Динамо.

Он по-прежнему рассчитывает на то, что до закрытия летнего трансферного окна форвард Челси Андрей Шевченко возвратится в клуб, в котором начинал свою профессиональную карьеру.

"Намерен вновь побеседовать с Шевченко в начале будущей недели в Конча-Заспе, куда он приедет перед контрольным матчем сборной Украины с Турцией, - сказал вчера Суркис Спорт-Экспрессу в Украине. - Но я понимаю, что если Карло Анчелотти будет рассчитывать на Андрея, тот, с учетом многих обстоятельств, включая финансовые, останется в Челси".

Football.ua