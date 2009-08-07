Результаты матчей Лиги Европы

06:17, 07 августа 2009
Спорт
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Украинские команды прошли этап

Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы

ПАОК – Волеренга 0:1 (первый матч 2:1)

Пасуш де Феррейра – Бней-Йегуда 0:1 (0:1)

Гамбург – Рандерс 0:1 (4:0)

Гент – Рома 1:7 (1:3)

Црвена Звезда – Динамо Тбилиси 5:2 (0:2)

Сараево – Хельсингборг 2:1 (1:2), по пенальти 5:4

Хайдук Сплит – Жилина 0:1 (1:1)

Фулхэм – Ветра 3:0 (3:0)

Мазервэлл – Стяуа 1:3 (0:3)

Галатасарай – Маккаби Нетания 6:0 (4:1)

* МЕТАЛЛИСТ – РИЕКА 2:0 (2:1)

АПОП Киранас – Рапид Вена 2:2 (1:2)

Оденсе – Работнички 3:0 (4:3)

Бреда – Полония Варшава 3:1 (1:0)

Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5)

* ИНТЕРБЛОК – МЕТАЛЛУРГ Донецк 0:3 (0:2)

Карабах – Хонка 2:1 (1:0)

Лахти – Брюгге 1:1 (2:3)

Легия Варшава – Брённбю 2:2 (1:1)

Сигма – Абердин 3:0 (5:1)

Хапоэль Тель-Авив – Гетеборг 1:1 (3:1)

Черно море – ПСВ Эйндховен 0:1 (0:1)

Эльфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1)

Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2)

Янг Бойз – Атлетик Бильбао 1:2 (1:0)

Аустрия Вена – Войводина 4:2 (1:1)

Штурм – Петровац 5:0 (2:1)

Дерри Сити – ЦСКА София 1:1 (0:1)

Крылья Советов – Сент-Патрикс 3:2 (0:1)

Лилль – Севойно 2:0 (2:0)

Славен – Тромсе 0:2 (1:2)

Лех – Фредрикстад 1:2 (6:1)

Слован Либерец – Вадуц 2:0 (1:0)

Кошице – Славия Сараево 3:1 (2:0)

Омония – Васлуй 1:1 (0:2)

 

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