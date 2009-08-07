Результаты матчей Лиги Европы
Украинские команды прошли этап
Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы
ПАОК – Волеренга 0:1 (первый матч 2:1)
Пасуш де Феррейра – Бней-Йегуда 0:1 (0:1)
Гамбург – Рандерс 0:1 (4:0)
Гент – Рома 1:7 (1:3)
Црвена Звезда – Динамо Тбилиси 5:2 (0:2)
Сараево – Хельсингборг 2:1 (1:2), по пенальти 5:4
Хайдук Сплит – Жилина 0:1 (1:1)
Фулхэм – Ветра 3:0 (3:0)
Мазервэлл – Стяуа 1:3 (0:3)
Галатасарай – Маккаби Нетания 6:0 (4:1)
* МЕТАЛЛИСТ – РИЕКА 2:0 (2:1)
АПОП Киранас – Рапид Вена 2:2 (1:2)
Оденсе – Работнички 3:0 (4:3)
Бреда – Полония Варшава 3:1 (1:0)
Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5)
* ИНТЕРБЛОК – МЕТАЛЛУРГ Донецк 0:3 (0:2)
Карабах – Хонка 2:1 (1:0)
Лахти – Брюгге 1:1 (2:3)
Легия Варшава – Брённбю 2:2 (1:1)
Сигма – Абердин 3:0 (5:1)
Хапоэль Тель-Авив – Гетеборг 1:1 (3:1)
Черно море – ПСВ Эйндховен 0:1 (0:1)
Эльфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1)
Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2)
Янг Бойз – Атлетик Бильбао 1:2 (1:0)
Аустрия Вена – Войводина 4:2 (1:1)
Штурм – Петровац 5:0 (2:1)
Дерри Сити – ЦСКА София 1:1 (0:1)
Крылья Советов – Сент-Патрикс 3:2 (0:1)
Лилль – Севойно 2:0 (2:0)
Славен – Тромсе 0:2 (1:2)
Лех – Фредрикстад 1:2 (6:1)
Слован Либерец – Вадуц 2:0 (1:0)
Кошице – Славия Сараево 3:1 (2:0)
Омония – Васлуй 1:1 (0:2)