Металлист и Металлург выиграли матчи в Лиге Европы

С сухим счетом

Обе украинские команды, выступающие в третьем квалификационном раунде Лиги Европы: харьковский Металлист и донецкий Металлург выиграли свои ответные матчи. Металлист - Риека 2:0 (Папа Гуйе 12, Олейник 60). Первый матч - 2:1 Интерблок - Металлург Д 0:3 (Мхитарян 67, Мгуни 73, Димитров 85 пен.). Первый матч 0:2. На эту минуту также завершились матчи: Галатасарай – Маккаби Нетания 6:0 (4:1) АПОП Киранас – Рапид Вена 2:2 (1:2) Оденсе – Работнички 3:0 (4:3) Бреда – Полония Варшава 3:1 (1:0) Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5) Карабах – Хонка 2:1 (1:0) Лахти – Брюгге 1:1 (2:3) Легия Варшава – Брённбю 2:2 (1:1) Сигма – Абердин 3:0 (5:1) Хапоэль Тель-Авив – Гетеборг 1:1 (3:1) Черно море – ПСВ Эйндховен 0:1 (0:1) Эльфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1) Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2) Янг Бойз – Атлетик Бильбао 1:2 (1:0) Аустрия Вена – Войводина 4:2 (1:1) Штурм – Петровац 5:0 (2:1) Дерри Сити – ЦСКА София 1:1 (0:1) Крылья Советов – Сент-Патрикс 3:2 (0:1) Лилль – Севойно 2:0 (2:0) Славен – Тромсе 0:2 (1:2) Лех – Фредрикстад 1:2 (6:1) Слован Либерец – Вадуц 2:0 (1:0) Кошице – Славия Сараево 3:1 (2:0) Омония – Васлуй 1:1 (0:2)

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