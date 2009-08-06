Металлист и Металлург выиграли матчи в Лиге Европы

22:47, 06 августа 2009
Спорт
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С сухим счетом

Обе украинские команды, выступающие в третьем квалификационном раунде Лиги Европы: харьковский Металлист и донецкий Металлург выиграли свои ответные матчи.

Металлист - Риека 2:0 (Папа Гуйе 12, Олейник 60). Первый матч - 2:1

Интерблок - Металлург Д 0:3 (Мхитарян 67, Мгуни 73, Димитров 85 пен.). Первый матч 0:2.

На эту минуту также завершились матчи:

Галатасарай – Маккаби Нетания 6:0 (4:1)

АПОП Киранас – Рапид Вена 2:2 (1:2)

Оденсе – Работнички 3:0 (4:3)

Бреда – Полония Варшава 3:1 (1:0)

Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5)

Карабах – Хонка 2:1 (1:0)

Лахти – Брюгге 1:1 (2:3)

Легия Варшава – Брённбю 2:2 (1:1)

Сигма – Абердин 3:0 (5:1)

Хапоэль Тель-Авив – Гетеборг 1:1 (3:1)

Черно море – ПСВ Эйндховен 0:1 (0:1)

Эльфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1)

Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2)

Янг Бойз – Атлетик Бильбао 1:2 (1:0)

Аустрия Вена – Войводина 4:2 (1:1)

Штурм – Петровац 5:0 (2:1)

Дерри Сити – ЦСКА София 1:1 (0:1)

Крылья Советов – Сент-Патрикс 3:2 (0:1)

Лилль – Севойно 2:0 (2:0)

Славен – Тромсе 0:2 (1:2)

Лех – Фредрикстад 1:2 (6:1)

Слован Либерец – Вадуц 2:0 (1:0)

Кошице – Славия Сараево 3:1 (2:0)

Омония – Васлуй 1:1 (0:2)

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