Металлист и Металлург выиграли матчи в Лиге Европы
С сухим счетом
Обе украинские команды, выступающие в третьем квалификационном раунде Лиги Европы: харьковский Металлист и донецкий Металлург выиграли свои ответные матчи.
Металлист - Риека 2:0 (Папа Гуйе 12, Олейник 60). Первый матч - 2:1
Интерблок - Металлург Д 0:3 (Мхитарян 67, Мгуни 73, Димитров 85 пен.). Первый матч 0:2.
На эту минуту также завершились матчи:
Галатасарай – Маккаби Нетания 6:0 (4:1)
АПОП Киранас – Рапид Вена 2:2 (1:2)
Оденсе – Работнички 3:0 (4:3)
Бреда – Полония Варшава 3:1 (1:0)
Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5)
Карабах – Хонка 2:1 (1:0)
Лахти – Брюгге 1:1 (2:3)
Легия Варшава – Брённбю 2:2 (1:1)
Сигма – Абердин 3:0 (5:1)
Хапоэль Тель-Авив – Гетеборг 1:1 (3:1)
Черно море – ПСВ Эйндховен 0:1 (0:1)
Эльфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1)
Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2)
Янг Бойз – Атлетик Бильбао 1:2 (1:0)
Аустрия Вена – Войводина 4:2 (1:1)
Штурм – Петровац 5:0 (2:1)
Дерри Сити – ЦСКА София 1:1 (0:1)
Крылья Советов – Сент-Патрикс 3:2 (0:1)
Лилль – Севойно 2:0 (2:0)
Славен – Тромсе 0:2 (1:2)
Лех – Фредрикстад 1:2 (6:1)
Слован Либерец – Вадуц 2:0 (1:0)
Кошице – Славия Сараево 3:1 (2:0)
Омония – Васлуй 1:1 (0:2)