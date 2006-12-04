Шевченко Милану уже не нужен

Итальянский "Милан" не нуждается в нападающем лондонского "Челси" Андрее Шевченко. Об этом заявил вице-президент "Милана" Адриано Галлиани, передает AFP. По словам руководителя миланского клуба, в команде уже четыре форварда, которых постоянно поддерживает атакующий полузащитник Кака.

"Мы продали Шевченко только потому, что он сам решил покинуть "Милан", - сказал Галлиани. – Немыслимо, чтобы "Челси", вложив в игрока 45 миллионов евро, решил с ним расстаться уже через полгода. Единственная линия клуба, которая нуждается в усилении нынешней зимой – это оборона".

Напомним, что Шевченко, который пришел в "Милан" в 1999 году, покинул итальянский клуб перед началом ЧМ-2006 в Германии. В составе "Челси" с начала нынешнего сезона он забил только четыре гола в различных турнирах. "Милан" без Шевченко также играет неудачно, в четырнадцати матчах серии А забив только четырнадцати мячей.

В конце ноября Gazzetta dello Sport сообщала, что миланский клуб по-прежнему намерен вернуть своего бывшего игрока. Правда, тогда речь шла о том, что Шевченко, вероятно, будет играть в «Милане» как «арендованный» футболист, то есть клуб планировал лишь выплачивать зарплату игрока.

По материалам Лента.ру