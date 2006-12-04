Диего Марадона устроил пьяный скандал в Москве

Визит легенды футбола Диего Марадоны в Москву закончился грандиозным скандалом. В столице аргентинец много пил, проигрался в казино и даже помочился на джип, сообщает газета "Твой день".

Чемпион мира 1986 года специально прилетел в столицу, чтобы поболеть за своих соотечественников в финале Кубка Дэвиса. Остановился легендарный футболист в четырехзвездочной гостинице "Орленок", что на Воробьевых горах, на девятнадцатом этаже в двухкомнатном номере люкс.

Первая ночь ушла у звезды на акклиматизацию, зато следующий день он провел весьма активно. Вечером после возвращения из "Олимпийского" компания разместилась в ресторане Bonjour Cafe, где Марадона заказал для всех друзей русские блюда, несколько бутылок элитного шампанского и бутылочку русской водки.

Пока аргентинец пил только игристый напиток, он вел себя вполне прилично, но стоило ему отведать пару рюмок водки, как он быстро захмелел и начал знакомиться со всеми посетителями ресторана со словами: "привет, амиго! Я Диего Марадона". Когда пьяный футболист подошел к симпатичной брюнетке и, предварительно поздоровавшись, поцеловал ей руку, из-за стола вскочила жена футболиста Мариела и попыталась увести его обратно. Но Марадона покрыл ее матом и жестом показал, чтобы она оставила его в покое.

Через пару часов Диего отправился с друзьями в казино De Paris, находящееся на первом этаже гостиницы. За рулеткой звезда заказал себе еще шампанского и сделал ставки. Опустошая во время игры бокал за бокалом, Марадона уже был в невменяемом состоянии и с трудом стоял на ногах. Брат Диего сумел уговорить его пойти спать в номер, но футболист через некоторое время вновь вернулся за игровой стол.

Следующий день Диего решил посвятить спорту и более четырех часов играл в боулинг в компании жены и друзей. Но и на этот раз он не удержался и в очередной раз перебрал с алкоголем. Следствием этого стал проигрыш за рулеткой в несколько тысяч долларов.

По окончании очередного теннисного вечера Марадона с товарищами не спешили уезжать в отель. Они обошли по кругу спорткомплекс, размахивая флагами и распевая национальные песни. Гости не пользовались услугами охранников, поэтому на Диего сразу набросились охотники за автографами. В течение получаса, пока он гулял, настроение бывшего футболиста несколько раз менялось от благодушно-расслабленного до злобного. Он то жал руки поклонникам и позировал перед фотокамерами, то нецензурно ругался и отталкивал протянутые к нему блокноты. Напомним, что четыре года назад футболист получил условный тюремный срок за стрельбу по людям. Тогда, увидев перед своим домом толпу, он взялся за пневматическое ружье: четверо журналистов получили ранения различной степени тяжести.

На следующий день аргентинские теннисисты потерпели поражение, поэтому Диего Марадона был не в самом лучшем настроении. На этот раз он вышел из спорткомплекса в сопровождении четырех охранников. После получасовой фотосессии около автобуса и раздачи автографов футболист совершил антиобщественный поступок. На автостоянке возле входа в "Олимпийский" Марадона спрятался за столб и помочился на чужую машину, после чего спокойно занял свое место в автобусе.

По пути к отелю водитель сделал небольшую остановку на Пушкинской площади. Все пассажиры, кроме Марадоны, отправились на прогулку по Тверской. Тем временем в автобус удалось проникнуть уличным торговцам. Они предложили заокеанской звезде нехитрые сувениры – новогодние украшения. Легенда аргентинского футбола осведомился о ценах, но покупать ничего не стал, заявив, что это слишком дорого.

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