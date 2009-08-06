Результаты матчей Лиги Чемпионов
Сегодня ответные матчи в Лиге Европы
Завершились матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
БАТЭ - Вентспилс 2:1. Первый матч 0:1
Динамо Москва - Селтик 0:2 (1:0)
Тимишоара - Шахтер 0:0 (2:2)
Левски – Бакы 2:0 (0:0)
Славия Прага – Шериф 1:1 (0:0)
Марибор – Цюрих 0:3 (3:2)
Дебрецен – Левадия 1:0 (1:0)
Олимпиакос Пирей – Слован Братислава 2:0 (2:0)
Партизан – АПОЭЛ 1:0 (0:2)
Стабек – Копенгаген 0:0 (1:3)
Панатинаикос – Спарта Прага 3:0 (1:3)
Сивасспор – Андерлехт 3:1 (0:5)
Маккаби Хайфа – Актобе 4:3 (0:0)
Твенте – Спортинг Лиссабон 1:1 (0:0)
Динамо Загреб – Ред Булл 1:2 (1:1).
Команды, выделенные темным, проходят в следующий раунд Лиги Чемпионов и - после жеребьевки 7 августа - сыграют 18-19 августа матчи плей-офф.
Проигравшие - после жеребьевки 7 августа - пройдут в стыковые матчи Лиги Европы (бывший Кубок УЕФА), день которых - 20 августа. Таким образом обладатель прошлогоднего Кубка может отстоять его и в сезоне 2009/2010.
Напомним, что сегодня ответные матчи проводят участники третьего квалификационного раунда Лиги Европы, среди которых харьковский Металлист, выигравший в Хорватии первый матч у Риеки 2:1, и донецкий Металлург, победивший дома словенский Интерблок - 2:0.