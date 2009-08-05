В ФФУ говорят, что украинская Премьер-лига может умереть уже 11 августа
11:51, 05 августа 2009Спорт
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Строженко о причинах
|Сергей СТОРОЖЕНКО
По словам С.СТОРОЖЕНКО, причиной этому может стать несогласованность положений устава Премьер-лиги.
"Мы дали очень лояльные требования - за 30 дней приведите свой Устав в порядок. Как может быть в первом пункте Устава записано, что Премьер-лига - неприбыльная общественная организация, а в 7-ом, что УПЛ создается с целью получения прибыли?! В исполкоме уже сложились довольно определенные настроения, и я могу сказать, что если до 10 августа ничего не будет сделано, Премьер-лига может быть ликвидирована", - заявил вице-президент ФФУ.
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