В ФФУ говорят, что украинская Премьер-лига может умереть уже 11 августа

Вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО не исключает, что 11 августа исполком Федерации может ликвидировать объединение профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига», передает ИА "МОСТ-Харьков".

По словам С.СТОРОЖЕНКО, причиной этому может стать несогласованность положений устава Премьер-лиги.

"Мы дали очень лояльные требования - за 30 дней приведите свой Устав в порядок. Как может быть в первом пункте Устава записано, что Премьер-лига - неприбыльная общественная организация, а в 7-ом, что УПЛ создается с целью получения прибыли?! В исполкоме уже сложились довольно определенные настроения, и я могу сказать, что если до 10 августа ничего не будет сделано, Премьер-лига может быть ликвидирована", - заявил вице-президент ФФУ.