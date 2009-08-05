UKRAINE Open - заявка на проведение мировых чемпионатов

14-16 августа в Днепропетровске состоится открытый чемпионат Украины по воднолыжному спорту UKRAINE Open.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе чемпионата, такого уровня и масштаба мероприятие в Украине проводится впервые. В открытом чемпионате Украины примут участие воднолыжники из США, Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Франции, Австрии, Польши, Словакии, России, Беларуси - всего порядка 60 спортсменов.

Среди них «звезды» воднолыжного спорта, занимающие первые позиции в мировом рейтинге: Джарет ЛЕВЕЛЛИН (Jaret Llewellyn), Канада; Скот ЭЛЛИС (Scot Ellis), США; Кайл ИД (Kyle Eade), Новая Зеландия; Николя ЛЕФОРЕСТЬЕ (Nikolas Lefiorestier), Франция; Алекс ЛАУРЭТАНО (Alex Lauretano), США; «ночной кошмар» всех воднолыжников мира Фредди КРЮГЕР (Freddy Krueger), США и др. Наряду со звездами в соревновании примут участие и юниоры. Турнир будет проходить в трех категориях: спецэффекты (фигурное катание), слалом и прыжки (трамплин).

Главным судьей чемпионата UKRAINE Open выступит председатель Мировой федерации воднолыжного спорта Куно РИЧАРД. Кроме того, судейские функции в ходе соревнований будут выполнять квалифицированные судьи из Италии, Беларуси, Словакии, Франции, Австрии. Комментировать все события Чемпионата будет Марина ОМЕЛЬЯНЧИК, 26-кратная чемпионка по фигурному катанию на водных лыжах, чей рекорд оставался непревзойденным до прошлого года.

Организаторы турнира отмечают, что UKRAINE Open – это заявка на дальнейшее проведение в Украине мировых чемпионатов по водным лыжам.

«Мы уверены, что такое яркое спортивное событие, как открытый чемпионат по воднолыжному спорту, откроет новую страницу в развитии этого вида спорта в нашей стране, вернет Днепропетровску заслуженный статус "воднолыжной столицы" Украины, подарит днепропетровцам и гостям города зрелищный спортивный праздник», - отметил директор воднолыжного клуба "Sentosa" Андрей МИХАЙЛИЧЕНКО. По его мнению, «залог этого – «звездный состав» участников и судей, прекрасная техническая и организационная база клуба «Sentosa», который выступает организатором чемпионата, а также энтузиазм в свое дело ведущих днепропетровских спортсменов-воднолыжников, выступивших с инициативой проведения этих соревнований». А.МИХАЙЛИЧЕНКО высказал уверенность в успехе чемпионата. «Мы уже в следующем году планируем организовать в Днепропетровске юношеский Чемпионат Европы по водным лыжам», - добавил он.