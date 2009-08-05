Результаты матчей Лиги Чемпионов
00:02, 05 августа 2009Спорт
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5 августа играет Шахтер
Завершились сегодняшние игры третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Панатинаикос – Спарта Прага 3:0 (Первый матч 1:3)
Сивасспор – Андерлехт 3:1 (0:5)
Маккаби Хайфа – Актобе 4:3 (0:0)
Твенте – Спортинг Лиссабон 1:1 (0:0)
Динамо Загреб – Ред Булл 1:2 (1:1).
5 августа будут сыграны остальные матчи раунда, среди которых игра в Румынии местной Тимишоары и донецкого Шахтера (первый матч 2:2), а также:
Олимпиакос Пирей – Слован Братислава (Первый матч 2:0)
Партизан – АПОЭЛ (0:2)
Стабек – Копенгаген (1:3)
Левски – Бакы (0:0)
Марибор – Цюрих (3:2)
Дебрецен – Левадия (1:0)
Динамо Москва – Селтик (1:0)
Славия Прага – Шериф (0:0)
БАТЭ – Вентспилс (0:1)
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