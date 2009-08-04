Донецкая область получила от УЕФА бонус в 40 тыс. евро

Донецкая область за массовое посещение игр на финальном туре чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009) получила от УЕФА бонус в размере 40 тыс. евро на развитие детского футбола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Мы обеспечили порядок, и были в соответствии с правилами и рамками УЕФА выдержаны все стандарты, которые требовались», - объяснил мэр.

При этом он добавил, что Донецкая область приобрела неоценимый опыт проведения массовых футбольных соревнований и достойно выдержала этот экзамен.

«Мы проверили работу наших организаторов, работу волонтеров… Работа показала, что ничего страшного нет. Те, кого подготовили для волонтерского движения, студенты, полностью справились с поставленными задачами, - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. - Безусловно, сверхзадачу решили спортсмены сборной Украины, став чемпионами и завоевав золотые медали».

«Я думаю, что Евро-2009 можно отнести к очередному очень полезному этапу подготовки города к Евро-2012», - заключил мэр Донецка.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет проходил с 21 июля по 2 августа 2009 года в украинских городах Донецк и Мариуполь.

2 августа в финальном матче европейского первенства сборная Украины победила сборную Англии со счетом 2:0.

Это первая в истории победа на европейском первенстве юношеской сборной Украины по футболу.