Слухи о 50 тыс. долл. премиальных молодым футболистам не подтвердились

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС опровергает информацию о якобы выплате 50 тыс. долларов премиальных каждому игроку юношеской сборной Украины (U19) за победу в финальном матче чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009).

Об этом УНИАН сообщили в информ-службе ФФУ.

Г.СУРКИС отметил, что некоторые отечественные СМИ, ссылаясь на его комментарий, некорректно протрактовали информацию о размере премиальных для игроков и тренеров юношеской сборной.

В связи с этим президент ФФУ уточнил, что фраза о премиальных была вырвана из контекста его интервью после финального матча чемпионата, в котором украинская сборная победила сборную Англии. А система премиальных, добавил Г.СУРКИС, была известна ребятам еще до начала турнира.

В частности, выход из группы воспринимался как обязательное условие успешного выступления команды-хозяина соревнований.

За выход в финал Евро-2009 и победу в нем Федерация предлагала по 250 тыс. - за каждое из этих достижений.

“Поэтому, выиграв для Украины первый комплект золотых наград, команда собственным потом и кровью заработала эти полмиллиона, которые, понятно, вскоре будут выплачены”, - отметил Г.СУРКИС.

По его словам, в раздел данной суммы ни президент ФФУ, ни кто-то другой, кроме главного тренера сборной, не будет вмешиваться.

“Только ему решать, кто именно и какого вознаграждения заслуживает”, - подчеркнул Г.СУРКИС.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет проходил с 21 июля по 2 августа 2009 года в украинских городах Донецк и Мариуполь.

2 августа в финальном матче европейского первенства сборная Украины победила сборную Англии со счетом 2:0.

Это первая в истории победа на европейском первенстве юношеской сборной Украины по футболу.