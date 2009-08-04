Тимощуку придется бороться за место в основе Баварии

Наставник Баварии дал понять, что не собирается во что бы то ни стало находить место в основе украинцу.

В товарищеском матче с Миланом Анатолий сидел на скамейке. Голландский специалист предпочитает ставить опорным полузащитником капитана команды Марка ван Боммеля.

Тимощука попробовали на правом фланге полузащиты, однако вряд ли ему удастся играть на этой позиции лучше, чем Хамиту Алтынтопу или, тем более, Бастиану Швайнштайгеру.

Конечно, решаться все будет в матчах Бундеслиги, которая стартует через несколько дней. Вот здесь и придется нашему соотечественнику проявить свой характер и класс. Сам Ван Гаал, напомним, пока что видит в качестве капитана именно своего соотечественника. Поэтому место в основе голландца вряд ли поддается сомнению.

Football.ua