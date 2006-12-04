Итоги футбольного уик-энда в Европе

В Испании положение в верхней части таблицы уплотнилось после того, как в 13-м туре из лидеров сумел выиграть только мадридский «Реал». «Леванте» - «Барселона» - 1:1, «Реал» - «Атлетик» - 2:1, «Эспаньол» - «Севилья» - 2:1. У «Барселоны» 30 очков, у «Реала» - 29, у «Севильи» - 28.

Оба лидера чемпионата Италии провели свои матчи 14-го тура в субботу и выиграли «Интер» - «Сиена» - 2:0, «Рома» - «Аталанта» - 2:1. «Интер» - 36 очков, «Рома» - 32. Третьим идет «Палермо» - 28 очков после воскресной нулевой ничьей в Парме.

В 16-м туре чемпионата Англии «Челси» не играл, так что «Манчестер Юнайтед», выиграв в гостях у «Миддлсбро» - 2:1, оторвался на шесть очков: «Манчестер Юнайтед» - 41, «Челси» - 35 (после 15 игр). По 25 очков имеют «Арсенал» с «Ридингом», сыгравшие по 15 матчей, а также «Портсмут» с «Ливерпулем», которые провели по 16 игр.

В Германии после 15-го тура вновь не стало единоличного лидера. «Вердер» - «Герта» - 3:1, «Нюрнберг» - «Шальке-04» - 0:0, «Майнц» - «Штутгарт» - 0:0. «Вердер», «Шальке-04» - по 30 очков, «Штутгарт» - 28.

Во Франции «Лион» продолжает уверенно двигаться к шестому подряд чемпионскому титулу. «Леман» - «Лион» - 0:1, «Ланс» - «Бордо» - 3:0, «Нанси» - «Лилль» - 1:3, «Сошо» - «Марсель» - 1:0. После 16 туров у «Лиона» 43 очка, у «Ланса», «Лилля» и «Сошо» - по 29.

Радио "Свобода"

Фото АР