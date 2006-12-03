Россия выиграла Кубок Дэвиса (отчет по сетам)

Сборная России по теннису во второй раз в истории выиграла Кубок Дэвиса.

В финальном матче, который проходил в Москве на кортах спорткомплекса "Олимпийский", россияне со счетом 3-2 победили команду Аргентины.

Решающее очко сборной России принес Марат Сафин, в четырех сетах переигравший Хосе Акасусо - 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Россиянин с самого начала встречи повел в счете, взяв подачу соперника. В середине первого сета Акасусо "включил" мощную подачу (стабильно более 200 километров в час), не давая шансов россиянину сделать еще один брейк. Тем не менее, задела, созданного в начале партии, Сафину хватило, чтобы довести ее до победы - 6:3.

Во втором сете стало больше ошибок со стороны обеих соперников, но если аргентинец продолжал держать свою подачу, то Сафин один раз проиграл ее - в 6-м гейме, чего Акасусо оказалось вполне достаточно - 6:3.

Начало третьей партии осталось за Сафиным, который сделал брейк во втором гейме. Однако удержать преимущество российскому теннисисту не удалось: в 7-м гейме Акасусо взял подачу соперника. Впрочем, уже в следующем гейме Сафин не позволил аргентинцу выиграть ни одного очка, сделав брейк "под ноль" и затем, удержав свою подачу, взял третий сет - 6:3.

В четвертой партии соперники уверенно держали свою подачу, и дело дошло до тай-брейка, где чуть точнее оказался Сафин - 7:5.

В пятницу Николай Давыденко обыграл Хуана Игнасио Челу, после чего поражение выровнял Давид Налбандян, взявший верх над Сафиным. В субботу Сафин и Дмитрий Турсунов выиграли парную встречу, выведя сборную России вперед 2-1. В воскресенье Налбандян вновь сравнял счет, победив Давыденко.

РИА "Новости"