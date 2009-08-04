Украина получит от УЕФА бонусы за Евро-2009

Донецкая область получит денежные бонусы за рекордные показатели посещаемости матчей чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет, который проходил в Донецке и Мариуполе с 21 июля по 2 августа, сообщил эксперт УЕФА Клаудио Негрони журналистам в Донецке.

"Да, бонусы будут. Это новый рекорд по сравнению со всеми матчами (юношеского чемпионата Европы по футболу). Мы достигли много. Изначально говорилось, что бонус будет после 40 тысяч (посетителей), а перешли даже за 100 тысяч", - сказал Негрони, не назвав сумму, на которую может рассчитывать регион.

Ранее заместитель начальника управления мониторинга реализации инвестиционных проектов и бюджетных программ Донецкого областного совета Наталья Шинкаренко отмечала, что "бонусы будут потрачены на закупку мячей и оснащение детских спортивных школ".

Победителем Евро-2009 стала сборная Украины, в финале победившая англичан.

РИА "Новости"