Ющенко поздравил футбольную сборную с победой в Евро-2009
Передала пресс-секретарь
Президент Виктор ЮЩЕНКО поздравил Юношескую сборную Украины с победой в Чемпионате Европы по футболу.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
Президент пожелал юным футболистам новых спортивных достижений, крепкого здоровья и казацких побед.
Как сообщал УНИАН, Сборная Украины победила на Чемпионате Европы по футболу среди игроков в возрасте до 19 лет (U19). В финальном матче европейского первенства, который сегодня прошел в Донецке, украинские футболисты победили сборную Англии со счетом 2:0.
Это первая в истории победа на европейском первенстве юношеской сборной Украины по футболу.
Чемпионат Европы по футболу среди игроков в возрасте до 19 лет проходил с 21 июля по 2 августа 2009 года в украинских городах Донецк и Мариуполь.