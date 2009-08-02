Ющенко поздравил футбольную сборную с победой в Евро-2009

Президент Виктор ЮЩЕНКО поздравил Юношескую сборную Украины с победой в Чемпионате Европы по футболу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Президент пожелал юным футболистам новых спортивных достижений, крепкого здоровья и казацких побед.

Как сообщал УНИАН, Сборная Украины победила на Чемпионате Европы по футболу среди игроков в возрасте до 19 лет (U19). В финальном матче европейского первенства, который сегодня прошел в Донецке, украинские футболисты победили сборную Англии со счетом 2:0.

Это первая в истории победа на европейском первенстве юношеской сборной Украины по футболу.

Чемпионат Европы по футболу среди игроков в возрасте до 19 лет проходил с 21 июля по 2 августа 2009 года в украинских городах Донецк и Мариуполь.